Півзахисник Мадрида прокоментував перемогу над Сосьєдадом.
Орельєн Чуамені, Getty Images
02 квітня 2025, 09:09
Напередодні мадридський Реал зіграв унічию в домашньому матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти баскського Реала Сосьєдад та вийшов до вирішального протистояння.
Реал — Реал Сосьєдад 4:4 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії
Після завершення гри півзахисник "галактікос" Орельєн Чуамені прокоментував виступ власної команди.
"Ми щасливі, тому що граємо у фіналі, але що стосується самого матчу, то ми не можемо бути щасливі. Хоча ми віддали все до кінця сьогодні, але ми повинні грати краще.
Ми знаємо, що у нас є гравці високого рівня на лаві запасних, тому в нас були б шанси до кінця. Ми повинні були продовжувати створювати моменти. І це те, що ми робили. Але загалом, дійсно, ми повинні працювати краще.
Ми багато чого досягли від початку сезону. Не все у нас при цьому виходить добре, але фізично ми намагаємось викладатись на повну. І сьогодні ми це зробили.
Нелегко буде грати в ще одному фіналі, четвертому в сезоні для нас, після виграних фіналів Суперкубка Європи, Міжконтинентального кубка, і програного фіналу Суперкубка Іспанії.
Перед кожним сезоном ми хочемо вигравати титули. Це нелегко, але зараз у нас є ще один шанс. Ми його використаємо", — заявив французький виконавець.
У фінальному матчі Кубка Іспанії мадридський Реал зіграє в Севільї проти переможця пари Атлетіко — Барселона.