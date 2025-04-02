Іспанія

Півзахисник Мадрида прокоментував перемогу над Сосьєдадом.

Напередодні мадридський Реал зіграв унічию в домашньому матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти баскського Реала Сосьєдад та вийшов до вирішального протистояння.

Реал — Реал Сосьєдад 4:4 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Орельєн Чуамені прокоментував виступ власної команди.

"Ми щасливі, тому що граємо у фіналі, але що стосується самого матчу, то ми не можемо бути щасливі. Хоча ми віддали все до кінця сьогодні, але ми повинні грати краще.

Ми знаємо, що у нас є гравці високого рівня на лаві запасних, тому в нас були б шанси до кінця. Ми повинні були продовжувати створювати моменти. І це те, що ми робили. Але загалом, дійсно, ми повинні працювати краще.

Ми багато чого досягли від початку сезону. Не все у нас при цьому виходить добре, але фізично ми намагаємось викладатись на повну. І сьогодні ми це зробили.

Нелегко буде грати в ще одному фіналі, четвертому в сезоні для нас, після виграних фіналів Суперкубка Європи, Міжконтинентального кубка, і програного фіналу Суперкубка Іспанії.

Перед кожним сезоном ми хочемо вигравати титули. Це нелегко, але зараз у нас є ще один шанс. Ми його використаємо", — заявив французький виконавець.

У фінальному матчі Кубка Іспанії мадридський Реал зіграє в Севільї проти переможця пари Атлетіко — Барселона.