Іспанія

Виїзний успіх команди Клаудіо Хіральдеса.

На Естаді Мальорка Сон Муа відбувся матч 30-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25, в якому Мальорка приймала Сельту.

Господарі поля пішли на перерву з мінімальною перевагою завдяки голу Мартіна Вальєнта. По перерві Альфонсо Гонсалес відновив паритет, а Фер Лопес пізніше вивів гостей уперед, у підсумки принісши їм перемогу.

Мальорка має 40 очок і йде дев'ятою в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Сельта з 43-ма заліковими балами перебуває на сьомій сходинці.

Мальорка — Сельта 1:2

Голи: Вальєнт, 17 — А. Гонсалес, 53, Ф. Лопес, 72

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Копете, Мохіка — Морланес (А. Санчес, 59), Маскарель — Асано (В. Фернандес, 59), Д. Родрігес (Пратс, 74), Дардер — Мурікі (Ларін, 37)

Сельта: Гуайта — Х. Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Бельтран, Моріба, Мінгеса (К. Домінгес, 90+3) — А. Гонсалес (Сведберг, 79), Дуран (Іглесіас, 79), Аспас (Ф. Лопес, 64)

Попередження: Д. Родрігес, Морланес, Копете