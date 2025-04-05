Виїзний успіх команди Клаудіо Хіральдеса.
Мальорка — Сельта, x.com/RCD_Mallorca
05 квітня 2025, 22:16
На Естаді Мальорка Сон Муа відбувся матч 30-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25, в якому Мальорка приймала Сельту.
Господарі поля пішли на перерву з мінімальною перевагою завдяки голу Мартіна Вальєнта. По перерві Альфонсо Гонсалес відновив паритет, а Фер Лопес пізніше вивів гостей уперед, у підсумки принісши їм перемогу.
Мальорка має 40 очок і йде дев'ятою в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Сельта з 43-ма заліковими балами перебуває на сьомій сходинці.
Мальорка — Сельта 1:2
Голи: Вальєнт, 17 — А. Гонсалес, 53, Ф. Лопес, 72
Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Копете, Мохіка — Морланес (А. Санчес, 59), Маскарель — Асано (В. Фернандес, 59), Д. Родрігес (Пратс, 74), Дардер — Мурікі (Ларін, 37)
Сельта: Гуайта — Х. Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Бельтран, Моріба, Мінгеса (К. Домінгес, 90+3) — А. Гонсалес (Сведберг, 79), Дуран (Іглесіас, 79), Аспас (Ф. Лопес, 64)
Попередження: Д. Родрігес, Морланес, Копете