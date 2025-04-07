Іспанія

Досить неоднозначна та конфліктна ситуація у складі "блаугранас".

Вінгер Барселони Ламін Ямал не хоче бачити нападника Роберта Левандовські у стартовому складі "блаугранас", віддаючи перевагу іншому партнерові по команді. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 17-річний іспанець хоче бачити у старті каталонського клубу Феррана Торреса, який останнім часом демонструє гарну форму, проте не потрапляє до основної обойми Ганс-Дітера Фліка.

Також зазначається, що цю ідею підтримує півзахисник Педрі, який вважає, що Ферран заслуговує на більшу кількість часу на полі.

У нинішньому сезоні Левандовські провів 44 матчі, в яких забив 38 голів та віддав три асисти. На рахунку Торреса 36 ігор, 16 голів та чотири гольові передачі.

Після 30 турів Барселона набрала 67 очок і посідає перше місце у Ла Лізі, випереджаючи Реал на чотири бали.