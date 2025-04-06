Іспанія

Іспанський функціонер незадоволений цим рішенням.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас в черговий раз негативно висловився про дозвіл на реєстрацію двох гравців Барселони: Дані Ольмо та Пау Віктора. Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Після кількох годин спокійного аналізу рішення Комітету, я хотів би висловити свою повну незгоду з критерієм, застосованим у випадку з ліцензіями ФК Барселона.

Рішення про анулювання угоди Комітету з моніторингу видається мені юридично непропорційним і надмірно формалістичним. І я кажу це як юрист.

Ла Ліга відмовила в попередній реєстрації, відповідно до процедур, які були автоматизовані протягом багатьох сезонів і офіційно визнані самим Централізованим депозитарієм цінних паперів. Це рішення було прийнято компетентним органом, і не було ніким оскаржене і, на мою думку, залишається повністю дійсним.

Незважаючи на це, CSD (Вища рада зі спорту — прим.) вирішує анулювати подальшу угоду Комісії, яка просто констатувала попередню реальність, так, ніби вона була тим, хто прийняв початкове рішення. Це не тільки неправильно: це змушує зробити його центром недійсності через явну некомпетентність.

І йдеться не лише про конкретну резолюцію. Йдеться про захист узгодженості системи, дотримання технічних процедур та правової визначеності. Тому що якщо кожен автоматизований акт, дійсний і не оскаржений, може бути залишений у повітрі через те, як був складений наступний звіт, ми вступаємо на дуже небезпечну територію.

З боку Ла Ліги ми продовжуватимемо захищати наші повноваження і наші процеси, але не через інституційну гордість, а через відповідальність перед іспанським професійним спортом", — йдеться в заяві Тебаса.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга подала скаргу на Манчестер Сіті до Єврокомісії.