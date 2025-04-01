Іспанія

Іспанець закликав керівництво продовжити співпрацю з Антоні.

Півзахисник Бетіса Іско попросив свій клуб продовжити оренду вінгера Антоні з Манчестер Юнайтед.

"Нам потрібно почати збирати кошти, щоб він зміг залишитися хоча б ще на рік! Ми помітили зміни відтоді, як він приїхав. Він приносить нам багато користі. Я радий, що Антоні тут. Він здивував усіх нас своєю скромністю і бажанням допомогти", заявив Іско в інтерв'ю DAZN.

Антоні, орендований Реалом Бетіс у Манчестер Юнайтед, провів 12 матчів за іспанський клуб, забивши чотири голи та віддавши чотири результативні передачі.