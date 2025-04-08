Іспанія

Каталонці перебувають поблизу зони вильоту з Ла Ліги.

Жирона перебуває в непростому турнірному становищі в чемпіонаті Іспанії на тлі серії з восьми поєдинків без звитяг.

Зараз каталонський клуб із 34-ма очками йде 15-м після 30 турів Ла Ліги-2024/25, а від зони вильоту його відділяють усього шість залікових балів. Тим не менш, за даними видання AS, головному тренеру команди Мічелу звільнення наразі не загрожує.

Довіра до 49-річного спеціаліста не похитнулася. Ба більше, керівництво Жирони вважає думки про потенційне припинення співпраці з іспанцем (контракт до кінця червня 2026 року) "божевіллям".

Зазначимо, що попереду в каталонського клубу зустрічі з Осасуною (В), Бетісом (Д), Леганесом (В), Мальоркою (Д), Вільярреалом (Д), Вальядолідом (В), Сосьєдадом (В) і Атлетіко (Д).