Каталонський клуб не ризикуватиме здоров'ям гравця у найближчих матчах.
Дані Ольмо, Getty Images
11 квітня 2025, 13:46
Півзахисник Барселони Дані Ольмо незабаром зможе повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 26-річний іспанець отримав пошкодження у матчі проти Осасуни (3:0) наприкінці березня і передбачалося, що він пропустить близько трьох тижнів.
Тим не менш, футболіст повернувся до тренувань із командою Ганс-Дітера Фліка.
Очікується, що Барселона не ризикуватиме здоров'ям гравця, тому він пропустить найближчі матчі "блаугранас".
Цього сезону Ольмо провів 28 матчів, у яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.
Раніше повідомлялося, що Ла Ліга подала апеляцію на рішення про реєстрацію Ольмо та Віктора.