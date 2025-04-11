Іспанія

Каталонський клуб не ризикуватиме здоров'ям гравця у найближчих матчах.

Півзахисник Барселони Дані Ольмо незабаром зможе повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 26-річний іспанець отримав пошкодження у матчі проти Осасуни (3:0) наприкінці березня і передбачалося, що він пропустить близько трьох тижнів.

Тим не менш, футболіст повернувся до тренувань із командою Ганс-Дітера Фліка.

Очікується, що Барселона не ризикуватиме здоров'ям гравця, тому він пропустить найближчі матчі "блаугранас".

Цього сезону Ольмо провів 28 матчів, у яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга подала апеляцію на рішення про реєстрацію Ольмо та Віктора.