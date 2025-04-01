Майбутнє італійського фахівця на чолі "вершкових" залишається під великим питанням.
Карло Анчелотті, Getty Images
01 квітня 2025, 11:22
Головний тренер Реала Карло Анчелотті задумався про своє майбутнє у мадридському клубі. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 65-річний італієць починає переосмислювати своє майбутнє через втому та увагу до своєї персони за минулі чотири роки в Мадриді.
Також зазначається, що Карло незадоволений витоками у ЗМІ, які, як він вважає, походять від людей усередині клубу і ставлять під сумнів його майбутнє.
До того ж, Анчелотті чудово знає, що Реал вже визначився, ким його замінить, а саме головним тренером Баєра Хабі Алонсо, з яким вже контактували "вершкові".
Також на Анчелотті впливає майбутнє сина та його асистента Давіда, який вже раніше повідомив, що цей сезон стане для нього останнім у Мадриді.
Проте керівництво "вершкових" поки не поспішає розпочинати серйозні переговори з Алонсо, оскільки все ще впевнено, що Анчелотті захоче залишитися — його контракт розрахований до літа 2026 року.
Після 29 турів Реал посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на три очки. Сьогодні Реал зіграє проти Сосьєдада у півфіналі Кубку Іспанії, а також "вершкові" продовжують виступати в Лізі чемпіонів, де у 1/4 фіналу зіграють проти Арсеналу.