Мінімальна перемога "синьо-гранатових".
Гансі Флік, getty images
13 квітня 2025, 10:19
Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік прокоментував перемогу над Леганесом (1:0) в матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця Marca.
"Гра з Леганесом була дуже важка для нас. Перемога в цьому матчі вкрай важлива для команди. Я пишаюся тим, чого моя команда домоглася за останні тижні та місяці.
Рафінья? Головне — це відданість справі. Футбол — це не просто щось одне. Це робота над атакою і захистом. Я задоволений його грою, але знаю, що він може додати ще
Травми Бальде та Гарсії? Здається, з Еріком усе гаразд, а от з Бальде ситуацію гірша. Але нам доведеться почекати завтрашніх тестів.
Я розмовляв із Ламіном у роздягальні в перерві щодо високої трави на полі, і він сказав мені, що так воно і є, але це неважливо. У нас три очки, і це головне", — заявив Флік.
Раніше повідомлялося, що Кунде може перебратися в АПЛ.