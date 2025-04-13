Іспанія

Мінімальна перемога "синьо-гранатових".

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік прокоментував перемогу над Леганесом (1:0) в матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця Marca.

"Гра з Леганесом була дуже важка для нас. Перемога в цьому матчі вкрай важлива для команди. Я пишаюся тим, чого моя команда домоглася за останні тижні та місяці.

Рафінья? Головне — це відданість справі. Футбол — це не просто щось одне. Це робота над атакою і захистом. Я задоволений його грою, але знаю, що він може додати ще

Травми Бальде та Гарсії? Здається, з Еріком усе гаразд, а от з Бальде ситуацію гірша. Але нам доведеться почекати завтрашніх тестів.

Я розмовляв із Ламіном у роздягальні в перерві щодо високої трави на полі, і він сказав мені, що так воно і є, але це неважливо. У нас три очки, і це головне", — заявив Флік.

Раніше повідомлялося, що Кунде може перебратися в АПЛ.