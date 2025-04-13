Іспанія

Результат матчу Ла Ліги.

В рамках 31-го туру Ла ліги Жирона із Віктором Циганковим в старті грала на виїзді проти Осасуни.

Українець відіграв трохи більше тайму та не відзначився результативними діями. Його команда пропустила двічі. Спочатку Будімір забив, а згодом асистував Ібаньєсу — 2:0.

Аспрілья, який замінив Циганкова, відіграв один м'яч, але на більше каталонців не вистачило.

Осасуна відірвалась від каталонців на чотири очки і піднялась на 12-ту сходинку. Жирона — 16-та.

Осасуна — Жирона 2:1

Голи: Будімір, 38, Ібаньєс, 79 - Аспрілья, 90+6

Осасуна: Еррера — Аресо, Бойомо, Катена (Барха, 79), Еррандо, Бретонес (Гарсія (Ібаньєс, 61), 87) — Монкайола, Торро (Муньйос Камерос, 78), Орос (Хуан Крус, 87) — Будімір, Гарсія (Ібаньєс, 61)

Жирона: Гассаніга — Мартін, Лопес (Порту, 90), Крейчі, Блінд — Ромеу (Мартін, 61), Еррера (ван де Бек, 90) — Циганков (Аспрілья, 51), Мело, Данжума — Руїс (Стуані, 61)

Попередження: Барха, Кру