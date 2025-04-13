Камавінга — автор переможного голу, Мбаппе та Санчес отримали червоні картки.
Алавес - Реал, getty images
13 квітня 2025, 19:29
Мадридський Реал мінімально обіграв Алавес у матчі 31-го туру Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.
Єдиний м’яч у грі на 34-й хвилині забив Едуардо Камавінга, який вдало завершив атаку після передачі Федеріко Вальверде.
Проте головною подією став епізод на 38-й хвилині — Кіліан Мбаппе отримав пряму червону картку за небезпечну гру проти Антоніо Бланко. Француз жорстко пішов у підкат прямою ногою, влучивши супернику в гомілку.
На 70-й хвилині і Алавес залишився вдесятьох — Ману Санчес був вилучений після перегляду VAR за грубу гру проти Вінісіуса Жуніора.
Після цього поєдинку Реал набрав 66 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці, поступаючись Барселоні, яка має 70 балів. Алавес — 17-й.
Алавес — Реал Мадрид 0:1
Гол: Камавінга, 34
Алавес: Овоно — Теналья, Абкар (Діарра, 76), Моуріньо, Санчес — Жордан (Гевара, 76), Бланко (Кабанес, 84) — Вісенте, Аленья (Протесоні, 84), Мартін (Мартін, 60) — Гарсія
Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія (Діас, 77) — Гюлер (Вінісіус, 62), Вальверде (Себальйос, 90), Чуамені, Камавінга — Мбаппе, Гоес (Беллінгем, 63)
Попередження: Жордан, Мартін, Теналья, Протесоні — Камавінга, Васкес, Вінісіус, Куртуа
Вилучення: Санчес, 70Санчес, 70 — Мбаппе, 38