Мадридці активізують інтерес до португальця, якого вже два роки вважають пріоритетною ціллю на лівий фланг.
Нуну Мендеш, Getty Images
15 квітня 2025, 11:56
Після того як Альфонсо Девіс вирішив залишитися в Баварії, мадридський Реал оперативно змінив трансферний вектор і знову переключив увагу на лівого захисника ПСЖ Нуну Мендеша.
Як повідомляє видання Fichajes, особисто президент "вершкових" Флорентіно Перес очолив операцію, яка може обійтися в 70 мільйонів євро.
Інтерес Реала до 22-річного португальця не є новим — у клубі вже два роки розглядають його як потенційне довгострокове рішення на фланг. У поточному сезоні він вже має п'ять голів і п'ять асистів у 37 матчах за ПСЖ в усіх турнірах.
Попри те, що французький клуб нещодавно продовжив контракт із гравцем до 2030 року, перемовини були не без складнощів. У Реалі сподіваються скористатися будь-якою напругою у стосунках між Мендешем і керівництвом ПСЖ, аби втілити трансферне посилення вже цього літа.