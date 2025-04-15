Іспанія

Мадридці активізують інтерес до португальця, якого вже два роки вважають пріоритетною ціллю на лівий фланг.

Після того як Альфонсо Девіс вирішив залишитися в Баварії, мадридський Реал оперативно змінив трансферний вектор і знову переключив увагу на лівого захисника ПСЖ Нуну Мендеша.

Як повідомляє видання Fichajes, особисто президент "вершкових" Флорентіно Перес очолив операцію, яка може обійтися в 70 мільйонів євро.

Інтерес Реала до 22-річного португальця не є новим — у клубі вже два роки розглядають його як потенційне довгострокове рішення на фланг. У поточному сезоні він вже має п'ять голів і п'ять асистів у 37 матчах за ПСЖ в усіх турнірах.

Попри те, що французький клуб нещодавно продовжив контракт із гравцем до 2030 року, перемовини були не без складнощів. У Реалі сподіваються скористатися будь-якою напругою у стосунках між Мендешем і керівництвом ПСЖ, аби втілити трансферне посилення вже цього літа.