Іспанія

Команди обмінялися голами в першому й другому таймах матчу Ла Ліги.

Вільярреал у рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Реал Сосьєдад на Естадіо де ла Сераміка.

У першому таймі поєдинку команди обмінялися голами Єремі Піно й Мікеля Оярсабаля, який реалізував пенальті. По перерві він відзначився вдруге, оформивши дубль, але Айосе Перес пізніше відновив паритет, встановивши на табло підсумковий рахунок.

Вільярреал із 52-ма очками йде п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Реал Сосьєдад із 42-ма заліковими балами перебуває на дев'ятій сходинці.

Вільярреал — Реал Сосьєдад 2:2

Голи: Піно, 7, Перес, 60 — Оярсабаль, 19 (пен.), 49

Вільярреал: Жуніор — Феменія, Фойт, Кошта, Кардона (Педраса, 70) — Піно (Ейонг, 88), Парехо (Гує, 70), Комесанья, Суарес (Пепе, 59) — Перес, Баррі

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Арамбуру, 64), Мартін, Елустондо, Муньйос (Лопес, 64) — Марін, Турр'єнтес (Оласагасті, 70), Сучич (Пачеко, 46), Гомес — Кубо (Мендес, 86), Оярсабаль

Попередження: Піно, Кардона — Гомес