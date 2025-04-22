Іспанія

Захисник зізнався, що хоче спробувати себе в Іспанії — серед можливих варіантів фігурує Атлетіко.

Капітан лондонського Тоттенгема Крістіан Ромеро підігрів чутки щодо свого можливого відходу з клубу влітку, заявивши про бажання спробувати сили в іспанській Ла Лізі. В інтерв'ю аргентинському YouTube-каналу Los Edul він зізнався, що мріє виступити в Іспанії — єдиній топлізі, де ще не грав.

"Я хотів би грати в Ла Лізі, тому що це ліга, якої мені не вистачає", — заявив Ромеро. Водночас футболіст підкреслив, що нині зосереджений на завершенні сезону та ще не обговорював своє майбутнє з агентом.

За даними ЗМІ, одним із головних претендентів на аргентинця є мадридський Атлетіко. Після приєднання до "шпор" із Аталанти у 2021 році Ромеро став ключовим гравцем захисту — цього сезону він провів 23 матчі та забив один гол.