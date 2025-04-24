Іспанія

Наставник "вершкових" розповів про перемогу над Хетафе.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ла Ліги проти Хетафе (1:0).

"Метою було набрати три очки, і ми досягли цього, дуже добре зігравши в першому таймі і складніше другому, тому що Хетафе більше тиснув, і нам було складніше контролювати м'яч.

Це правда, що в останніх іграх ми продемонстрували велику надійність в обороні, але нам потрібно бути трохи ефективнішими попереду. Ми зробили це у першому таймі, але у другому, з контратаками, ми маємо бути більш ефективними.

Арда Гюлер грав у якості півзахисника і робив це по-своєму: дуже добре, якісно і дуже спокійно. Це схема, яку ми не завжди використовували. У 4-4-2 він не може грати у центрі, а лише як правий півзахисник. У 4-3-3 він може грати дуже добре, як півзахисник, тому що він багато працює на полі. Йому не вистачає сили в єдиноборствах, але в нього приголомшлива якість, не лише через гол, який він забив, а й через контроль над грою. Навіть думати про нього як про стрижня зараз може бути безумством, але в майбутньому він також зможе грати на цій позиції. У нього феноменальна якість у побудові гри.

Ендрік мав два шанси. У першому випадку він міг зіграти краще, а у другому він опинився в офсайді — він не може так робити. Він молодий і повинен вчитися, але він повинен викладатися на повну, а не займатися драмгуртком. У футболі немає драмгуртка.

Фінал Кубка Іспанії проти Барселони? Це фінал, і Барселона може бути фаворитом, але фінал є фінал, і може статися все, що завгодно. У фіналі можна зіграти за схемою 4-4-2 із шістьма півзахисниками та без нападників. Потрібно добре захищатися, і я переконаний, що ми добре захищатимемося і у нас будуть можливості в атаці.

Браїм Діас варіант для фіналу Кубка. Він був трохи не у формі останнім часом, але він добре повернувся. Проти Атлетіка він зіграв кілька хвилин, але дуже добре. Наразі він показав дуже повну гру у всіх сенсах", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хетафе – Реал Мадрид.