Іспанія

Хавбек "вершкових" поділився емоціями після гри з Хетафе.

Півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ла Ліги проти Хетафе (1:0), у якому він забив переможний м'яч.

"Я забив гарний гол і дуже задоволений трьома очками. Ми боролися як команда, провели гарну гру, і я радий перемозі. Я грав на позиції, де відчуваю себе дуже комфортно.

Ми знали, що цей матч буде важким. Було багато дуелів та боротьби, але ми знали, як послабити тиск у першому таймі, особливо коли володіли м'ячем.

Фінал Кубка Іспанії – важливий матч, і ми дуже впевнені у собі. Hala Madrid!", — наводить слова Гюлера прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хетафе – Реал Мадрид.