Іспанія

Футболіст може пропустити клубний чемпіонат світу.

Півзахисник мадридського Реалу Едуардо Камавінга не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

22-річний француз зазнав пошкодження у вчорашньому матчі Ла Ліги проти Хетафе (1:0), в якому він достроково залишив поле на останніх хвилинах гри.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у футболіста повний розрив лівого привідного м'яза стегна.

За інформацією ЗМІ, Едуардо може пропустити близько трьох місяців, що ставить під питання його участь у літньому Клубному чемпіонаті світу.

Цього сезону Камавінга провів 34 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хетафе – Реал Мадрид.