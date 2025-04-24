Футболіст може пропустити клубний чемпіонат світу.
Едуардо Камавінга, Getty Images
24 квітня 2025, 13:50
Півзахисник мадридського Реалу Едуардо Камавінга не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
22-річний француз зазнав пошкодження у вчорашньому матчі Ла Ліги проти Хетафе (1:0), в якому він достроково залишив поле на останніх хвилинах гри.
Після медичного обстеження з'ясувалося, що у футболіста повний розрив лівого привідного м'яза стегна.
За інформацією ЗМІ, Едуардо може пропустити близько трьох місяців, що ставить під питання його участь у літньому Клубному чемпіонаті світу.
Цього сезону Камавінга провів 34 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хетафе – Реал Мадрид.