Іспанія

Мадридський клуб розглядає можливість суттєвого оновлення складу в літнє трансферне вікно.

Мадридський Реал готується до серйозних змін у своєму складі в літнє трансферне вікно.

Згідно з інформацією від Fichajes, клуб розглядає можливість продажу чотирьох ключових гравців: вінгера Родріго, опорного півзахисника Орельєна Чуамені, атакувального півзахисника Арду Гюлера та лівого захисника Ферлана Менді.

Ці трансферні кроки можуть стати частиною стратегії Реала на майбутнє, адже клуб прагне оновити склад для покращення результатів у наступному сезоні. Наразі команда займає друге місце в Ла Лізі, маючи 72 очки після 33 матчів.

Раніше Романо відреагував на інформацію про зрив трансферу Трента в Реал.