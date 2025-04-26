Іспанія

Очільник Ла Ліги прокоментував черговий скандал.

Каталонська Барселона та мадридський Реал завершують підготовку до El Clasico у фіналі Кубка Іспанії на полі севільського стадіону Ла-Картуха.

Барселона — Реал Мадрид. Напередодні

Однак увечері напередодні цієї надзвичайно принципової гри стався скандал через висловлювання бригади арбітрів майбутнього протистояння на прес-конференції.

"Галактікос" у один момент навіть погрожували бойкотувати прийдешню зустріч, проте все обійшлось — матч відбудеться.

Але резонанс уже ж таки мав місце, і тому всі охоче взялись коментувати останні події.

Зрештою, без традиційного коментаря президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса ця ситуація не могла обійтись.

"Флорентіно Перес не любить Тебаса, тому що той не робить того, що він хоче. Йому також не подобається Чеферін, тому що він не робить того, що хоче. Ще він не любить Рафаеля Лусана, тому що той не робить того, що хоче.

Реалу також не подобаються коментатори, тому що вони говорять не те, що їм хотілося б почути. Потім вони не хочуть продовжувати реформу суддівства, тому що це не те, що вони хочуть бачити.

І тепер, після заяв арбітрів, стомлених постійним цькуванням із боку телеканалу Реала, Перес реагує так, як уміє: призупиняє прес-конференцію, пропускає тренування на стадіоні, зневажає офіційні реформи фіналу Кубка Короля, зливає ЗМІ інформацію про те, що він не буде грати фінал.

Ні, вони так не протестують — вони підбурюють інших. Вони не скаржаться — вони погрожують. Вони не заперечують — вони засуджують. Вони не хочуть покращувати футбол — вони хочуть мати "свій" футбол.

І найгірше не те, що вони намагаються це робити, а те, що багато хто їм це дозволяє і при цьому мовчить", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що фінал Кубка Короля відбудеться 26 квітня, о 23:00.