Команда з Віктором Циганковим може залишитись без головного тренера.
Мічел, Getty Images
30 квітня 2025, 21:40
Севілья продовжує пошуки головного тренера, який замінить Хоакіна Капарроса перед наступним сезоном. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, керівництво клубу розглядає кандидатуру наставника Жирони Мічела, який провалює сезон у каталонській команді після того, як подарував їй історичну путівку до Ліги чемпіонів.
Зазначається, що переговори між сторонами вже стартували, а сам Мічел нещодавно заявляв, що його майбутнє у Жироні не гарантоване. Також відомо, що у контракті Мічела є клаусула у розмірі двох мільйонів євро.
Також Севілья розглядає варіант із Хосе Бордаласом, який зараз очолює Хетафе.
Після 33 турів Севілья набрала 37 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Жирона йде на 16 позиції, а Хетафе – на 12 місці.