Іспанія

Команда з Віктором Циганковим може залишитись без головного тренера.

Севілья продовжує пошуки головного тренера, який замінить Хоакіна Капарроса перед наступним сезоном. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, керівництво клубу розглядає кандидатуру наставника Жирони Мічела, який провалює сезон у каталонській команді після того, як подарував їй історичну путівку до Ліги чемпіонів.

Зазначається, що переговори між сторонами вже стартували, а сам Мічел нещодавно заявляв, що його майбутнє у Жироні не гарантоване. Також відомо, що у контракті Мічела є клаусула у розмірі двох мільйонів євро.

Також Севілья розглядає варіант із Хосе Бордаласом, який зараз очолює Хетафе.

Після 33 турів Севілья набрала 37 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Жирона йде на 16 позиції, а Хетафе – на 12 місці.