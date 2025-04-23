Іспанія

Ще одна втрата для андалусійського клубу.

Півзахисник Севільї Альберт Самбі Локонга більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

25-річний бельгієць зазнав травми підколінного сухожилля під час тренування.

Терміни відновлення футболіста не розголошується, але зазначається, що він вибув до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Локонга, який був орендований у Арсеналу, провів 21 матч, у яких віддав два асисти.

Після 32 турів Севілья набрала 37 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Севілья втратила Варгаса до кінця сезону.