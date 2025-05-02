Іспанія

Монако планує відпустити Вілфріда Сінго, при цьому мадридський клуб вже веде переговори.

24-річний захисник Монако Вілфрід Сінго стане доступним для трансферу цього літа, повідомляє L’Équipe. Французьке видання називає мадридський Атлетіко одним з основних претендентів на його підписання.

Сінго приєднався до Монако влітку 2023 року з Торіно за дев'ять мільйонів євро і швидко став основним гравцем у складі клубу, виконуючи обов’язки як центрального, так і правого захисника. Однак клуб готовий відпустити футболіста після завершення поточного сезону, оскільки готується до змін у лінії оборони.

До того ж після завершення контракту з Баварією до Монако приєднається Ерік Даєр, який стане важливою частиною захисної ланки команди.

Цього сезону на рахунку Сінго три голи та три асисти в 32-х матчах у всіх турнірах.