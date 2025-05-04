Іспанія

Дубль у ворота Сельти допоміг Кіліану Мбаппе обійти Роналду та ван Ністелроя за голами в першому сезоні за мадридський клуб.

Французький форвард Кіліан Мбаппе продовжує демонструвати феноменальну результативність у першому сезоні за Реал. У матчі 34-го туру Ла Ліги мадридці здолали Сельту з рахунком 3:2, а головним героєм зустрічі став саме Мбаппе, оформивши дубль.

Ці два голи дозволили Кіліану досягти позначки в 36 забитих м’ячів у всіх турнірах цього сезону. Таким чином, він став лише другим гравцем в історії Реала, який перевищив 35 голів у дебютному сезоні. Перше місце все ще утримує чилієць Іван Саморано, який забив 37 разів у кампанії-1992/93. Кріштіану Роналду та Руд ван Ністелрой завершували свої перші сезони в Мадриді з 33 голами.

З урахуванням ще кількох матчів до завершення сезону, француз має всі шанси перевершити досягнення чилійця та завершити рік найкращим бомбардиром клубу.

Звіт про матч Реал — Сельта читайте на Football.ua.