Іспанія

Іспанський фахівець, який очолює юнацьку команду Реала, може вперше очолити клуб елітного рівня — на тлі можливого переходу Алонсо до мадридського Реала.

Керівництво леверкузенського Баєра розглядає кандидатуру Альваро Арбелоа як можливу заміну Хабі Алонсо, який, за інформацією з Іспанії, влітку очолить мадридський Реал. Арбелоа — колишній партнер Алонсо в "королівському клубі", а нині — головний тренер команди U-19 мадридського клубу.

Тренерську кар’єру Арбелоа розпочав у 2020 році, а вже у 2023-му його юнацька команда здобула Кубок Іспанії серед молоді, що зміцнило його репутацію перспективного фахівця.

Наразі Баєр посідає друге місце в Бундеслізі за два тури до завершення сезону, що й стане підсумковою позицією команди Хабі Алонсо. У Кубку Німеччини леверкузенці вибули раніше, несподівано поступившись Армінії з третього дивізіону.

Раніше Арбелоа сватали на місце тимчасового коуча Реала.