Іспанський фахівець, який очолює юнацьку команду Реала, може вперше очолити клуб елітного рівня — на тлі можливого переходу Алонсо до мадридського Реала.
Альваро Арбелоа, getty images
06 травня 2025, 11:37
Керівництво леверкузенського Баєра розглядає кандидатуру Альваро Арбелоа як можливу заміну Хабі Алонсо, який, за інформацією з Іспанії, влітку очолить мадридський Реал. Арбелоа — колишній партнер Алонсо в "королівському клубі", а нині — головний тренер команди U-19 мадридського клубу.
Тренерську кар’єру Арбелоа розпочав у 2020 році, а вже у 2023-му його юнацька команда здобула Кубок Іспанії серед молоді, що зміцнило його репутацію перспективного фахівця.
Наразі Баєр посідає друге місце в Бундеслізі за два тури до завершення сезону, що й стане підсумковою позицією команди Хабі Алонсо. У Кубку Німеччини леверкузенці вибули раніше, несподівано поступившись Армінії з третього дивізіону.
Раніше Арбелоа сватали на місце тимчасового коуча Реала.