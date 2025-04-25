Іспанія

В Іспанії визначився перший клуб, який вилітає з Ла Ліги за підсумками сезону.

Вальядолід у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги у гостях поступився Бетісу (1:5), через що став першою командою, яка достроково оформила виліт у Сегунду за підсумками цього сезону.

Після 33 турів Вальядолід набрав лише 16 очок і посідає останнє, 20 місце у Ла Лізі. Остання перемога команди в чемпіонаті була в січні, над тим самим Бетісом (1:0).

"Ми просимо вибачення у вас — у тих, перед ким несемо максимальну відповідальність за спортивні результати, які привели команду до вильоту з ліги. Ми вибачаємося за те, що не носили футболку клубу Реал Вальядолід з гідністю, і за те, що не змагалися зі ставленням, якого заслуговують всі ті, хто протягом багатьох років будував нашу історію своїми жертвами, своїми мріями, своїм часом і своєю любов'ю.

Змагатися було і залишається зобов'язанням. І невиконання цієї вимоги є причиною логічного розчарування, яке ми маємо сьогодні. Ми не виправдали своїх надій.

Ми не повинні забувати цей сезон. Ми пам'ятатимемо його, щоб не повторювати помилок, які привели нас туди, де ми не хочемо бути", — сказано у заяві Вальядоліда.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Бетіс — Вальядолід.