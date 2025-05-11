Іспанія

"Кажани" різко додали по ходу сезону!

В іспанському чемпіонаті проходять матчі 35-го туру, Валенсія приймала Хетафе і швидко розгромила його з рахунком 3:0, забивши всі три м'ячі в першому таймі.

Цікаво, що в другому колі іспанського чемпіонату Валенсія заробила вже 32 очки, це стільки ж, скільки за цей час набрали такі клуби, як Бетіс і мадридський Реал. І лише Барселона заробила за цей час більше — 41 очко.

Тож валенсійський клуб різко додав в ефективності останнім часом і вже претендує на зону європейських кубків.

Наразі Валенсія посідає десяте місце в турнірній таблиці Ла Ліги.