Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Валенсія у матчі 35 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі впевнено обіграла Хетафе з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині, коли Пепелу реалізував пенальті, після чого на 19 хвилині Дієго Лопес Ногероль подвоїв перевагу "кажанів".

Потім на 37 хвилині Уго Дуро забив третій м'яч, також реалізувавши одинадцятиметровий удар.

Таким чином, Валенсія набрала 45 очок і посідає дев'яте місце у Ла Лізі, а у Хетафе 39 балів та 13 рядок.

Також додамо, що Валенсія не програє у чемпіонаті вже протягом десяти матчів поспіль, що сталося вперше з 2019 року – тоді серія тривала до 12 поєдинків.

Валенсія — Хетафе 3:0

Голи: Пепелу, 7 (пен), Лопес Ногероль, 19, Дуро, 37 (пен).

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє (Діакабі, 58), Таррега, Москера, Гая (Васкес Алькальде, 80) — Ріоха (Перес, 58), Пепелу (Барренечеа, 80), Герра, Лопес Ногероль (Мір, 58) — Алмейда (Хайме, 70), Дуро.

Хетафе: Сорія — Іглесіас (Ньйом, 80), Альдерете (Гомес да Коста, 57), Дуарте, Ріко — Федеріко (Ожгюн Їлдирим, 70), Терратс (Сантьяго, 87), Мілья, Бернат (Беррокаль, 57) — Майораль, Родрігес (Бехуша, 70).

Попередження: Ногероль, Герра, Таррега — Альдерете, Ріко, Дуарте, Сорія, Беррокаль.