Алонсо залишає Леверкузен.
Гвардіола та Алонсо, getty images
10 травня 2025, 11:00
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про відхід з посади головного тренера леверкузенського Баєра Хабі Алонсо. Його слова наводить BBC.
"Його вплив на Баєр був неймовірним. Я думаю, що всі менеджери, у яких була можливість і задоволення мати його як гравця, завжди розуміли, що він стане чудовим тренером.
Вирушати до Німеччини і битися з Баварією завжди дуже складно. Минулого сезону вони були непереможні, за винятком останньої гри проти Аталанти у фіналі Ліги Європи. Те, як вони грали, як він покращив гравців — я думаю, що цим партнерством мають пишатися всі. Баєр провів чудові останні три роки", — заявив Гвардіола.
Раніше сам Хабі Алонсо прокоментував свій відхід з Баєра.