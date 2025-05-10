Англія

Алонсо залишає Леверкузен.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про відхід з посади головного тренера леверкузенського Баєра Хабі Алонсо. Його слова наводить BBC.

"Його вплив на Баєр був неймовірним. Я думаю, що всі менеджери, у яких була можливість і задоволення мати його як гравця, завжди розуміли, що він стане чудовим тренером.

Вирушати до Німеччини і битися з Баварією завжди дуже складно. Минулого сезону вони були непереможні, за винятком останньої гри проти Аталанти у фіналі Ліги Європи. Те, як вони грали, як він покращив гравців — я думаю, що цим партнерством мають пишатися всі. Баєр провів чудові останні три роки", — заявив Гвардіола.

Раніше сам Хабі Алонсо прокоментував свій відхід з Баєра.