Німеччина

Величезна втрата для "фармацевтів".

Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес прокоментував відхід з посади головного тренера "фармацевтів" Хабі Алонсо. Його слова наводить офіційний сайт німецького клубу.

"Це віха в розвитку Баєра. Разом із Хабі ми створили команду, яка вразила весь футбольний світ якістю на полі та своїм менталітетом.

Ми пишаємося великими кроками вперед і сьогоднішнім становищем клубу, та бажаємо Хабі всього найкращого в його майбутніх справах. Я впевнений, що наші шляхи ще не раз перетнуться", — заявив Рольфес.

Хабі Алонсо очолив леверкузенський Баєр у жовтні, 2022 року. За цей час "фармацевти" вперше в історії клубу виграли золоті медалі німецької Бундесліги сезону-2023/24 та Суперкубок Німеччини-2024. Також леверкузенці стали володарями Кубку Німеччини-2024 та вийшли у фінал Ліги Європи-2024.

Цього сезону Баєр став срібним призером чемпіонату Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо очолить Реал Мадрид після завершення сезону.