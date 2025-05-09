Німеччина

Іспанець залишає "фармацевтів".

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував своє рішення залишити німецький клуб по завершенню поточного сезону. Цитує іспанського фахівця журналіст Бен Джейкобс.

"Це слушна нагода, щоб оголосити про відхід, оскільки ми завжди були з клубом у хороших відносинах. Ми повинні насолоджуватися цим моментом зі змішаними почуттями, це дуже емоційно. Я розмовляв з гравцями і персоналом, і це було нелегко.

У нас був чудовий зв'язок, і це було ключовим моментом в нашій історії. Вони вірили в мене. Я хочу як слід попрощатися з клубом в ці вихідні. Це був довгий, значущий і успішний час у Баєрі. Я хочу повернути повагу, яку виявляли до мене до самого останнього дня", — заявив Алонсо.