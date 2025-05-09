Іспанець залишає "фармацевтів".
Хабі Алонсо, getty images
09 травня 2025, 22:18
Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував своє рішення залишити німецький клуб по завершенню поточного сезону. Цитує іспанського фахівця журналіст Бен Джейкобс.
"Це слушна нагода, щоб оголосити про відхід, оскільки ми завжди були з клубом у хороших відносинах. Ми повинні насолоджуватися цим моментом зі змішаними почуттями, це дуже емоційно. Я розмовляв з гравцями і персоналом, і це було нелегко.
У нас був чудовий зв'язок, і це було ключовим моментом в нашій історії. Вони вірили в мене. Я хочу як слід попрощатися з клубом в ці вихідні. Це був довгий, значущий і успішний час у Баєрі. Я хочу повернути повагу, яку виявляли до мене до самого останнього дня", — заявив Алонсо.
Хабі Алонсо очолив леверкузенський Баєр у жовтні, 2022 року. За цей час "фармацевти" вперше в історії клубу виграли золоті медалі німецької Бундесліги сезону-2023/24 та Суперкубок Німеччини-2024. Також леверкузенці стали володарями Кубку Німеччини-2024 та вийшли у фінал Ліги Європи-2024.
Цього сезону Баєр став срібним призером чемпіонату Німеччини.
Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо очолить Реал Мадрид після завершення сезону.