Іспанія

Контракт футболіста розрахований до 30 червня 2028 року.

Півзахисник Реал Сосьєдада Браїс Мендес може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інасайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного іспанця зацікавлені кілька європейських клубів, а також команди із іспанської Ла Ліги.

Сосьєдад готовий продати гравця, якщо надійде правильна пропозиція, а його контракт розрахований до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні Мендес провів 41 матч, у яких забив вісім голів та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що ще один хавбек Сосьєдада Мартін Субіменді погодив контракт із Арсеналом.