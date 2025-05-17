Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 18 травня, розпочавшись о 20:00.

У рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться матч між Севільєю та Реалом.

Севілья — Реал

Неділя, 18 травня, 20:00, Естадіо Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Андалусійці зуміли зберегти прописку у Ла Лізі завдяки мінімальній перемозі над Лас-Пальмасом (1:0) в середині тижня. Це перша перемога під керівництвом Хоакіна Капарроса, для якого це вже п’ята каденція на посаді головного тренера. Втім, сезон для Севільї був вкрай невдалим – команда знову довгий час балансувала на межі вильоту.

Карло Анчелотті завершує свій період на чолі "королівського клубу", і вже оголошено, що він очолить збірну Бразилії. Попри перемоги в Суперкубку УЄФА та Міжконтинентальному кубку, Реал не зумів здобути жодного великого титулу в Іспанії, програвши Барселоні у фіналах Кубка Іспанії та Суперкубка, а також поступившись Арсеналу у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Обидві команди мають серйозні кадрові втрати, але мотивація на боці Севільї — грають вдома, з фанатами, й прагнуть завершити невдалий сезон на мажорній ноті. Реал, попри статус гранда, може не витримати кадровий тиск.

Орієнтовні склади:

Севілья: Нюланд – Хорхе Санчес, Баде, Гудель, Хосе Анхель Кармона – Агуме, Соу – Сусо, Хуанлу, Лукебакіо – Альваро Гарсія

Реал: Куртуа – Вальверде, Хакобо, Рауль Асенсіо, Фран Гарсія – Себальйос, Модрич, Беллінгем – Гюлер, Ендрік, Мбаппе

Очні зустрічі