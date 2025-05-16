Іспанія

Німець провів блискучий сезон в Іспанії.

Барселона достроково стала чемпіоном Іспанії здолавши у "барселонському дербі" Еспаньйоль (2:0).

Таким чином, головний тренер каталонської команди Ганс-Дітер Флік став лише другим німецьким фахівцем в історії, який перемагав у іспанській Ла Лізі.

До Фліка це вдавалося лише Бернду Шустеру на чолі мадридського Реала у сезоні-2007/08.

Нагадаємо, що Шустер очолював донецький Шахтар у сезоні-2003/04, але був звільнений за незадовільні результати по ходу тієї кампанії.

Раніше Гансі Флік висловився про перемогу в чемпіонаті Іспанії.