Легенда Барселони в захваті від гри 17-річного таланта та пророкує йому історичне майбутнє.
Роналдінью, getty images
23 травня 2025, 09:59
Легендарний бразильський футболіст Роналдіньо висловив своє захоплення грою юного лідера Барселони Ламіна Ямаля.
На думку колишнього зіркового плеймейкера, 17-річний вундеркінд уже зараз готовий поборотися за головну індивідуальну нагороду — Золотий м’яч.
"Зараз Ламін Ямал перебуває на тому рівні, щоб виграти Золотий м'яч. У світі є багато класних футболістів і в цей список входить також і Ямаль.
Це просто вражає, подивіться на його вік. Цей хлопець увійде в історію і він виграє декілька Золотих м'ячів, — сказав Роналдіньо.
Раніше повідомлялось, що Барселона планує зробити Ямала найбільш високооплачуваним гравцем клубу.