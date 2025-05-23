Іспанія

Легенда Барселони в захваті від гри 17-річного таланта та пророкує йому історичне майбутнє.

Легендарний бразильський футболіст Роналдіньо висловив своє захоплення грою юного лідера Барселони Ламіна Ямаля.

На думку колишнього зіркового плеймейкера, 17-річний вундеркінд уже зараз готовий поборотися за головну індивідуальну нагороду — Золотий м’яч.

"Зараз Ламін Ямал перебуває на тому рівні, щоб виграти Золотий м'яч. У світі є багато класних футболістів і в цей список входить також і Ямаль.

Це просто вражає, подивіться на його вік. Цей хлопець увійде в історію і він виграє декілька Золотих м'ячів, — сказав Роналдіньо.

Раніше повідомлялось, що Барселона планує зробити Ямала найбільш високооплачуваним гравцем клубу.