Іспанія

Іспанець відреагував на відхід хорвата з Реалу.

Колишній захисник і капітан Реала Серхіо Рамос відреагував на новину про відхід Луки Модрича з мадридського клубу.

"З Реалом прощається не просто футболіст, а геній, вірний друг і брат, який перетворив гру на справжнє мистецтво. Один із тих, заради кого вболівальники заповнюють трибуни, а мільйони завмирають біля екранів, не бажаючи пропустити жодної миті.

Гравець з воістину видатним талантом та рідкісною людською гідністю — людина, яку я з гордістю називаю другом.

Прожектори Бернабеу більше не осяють твій вихід на поле, але твоє ім'я назавжди залишиться вписаним золотими літерами в історію клубу, поряд із найбільшими легендами.

Брате, у нас, мадридистів, є тільки одне слово — дякую. Дякую за все. Нехай новий етап принесе тобі щастя. Впевнений, наші шляхи ще перетнуться", — написав Рамос у твіттері.

Нагадаємо, Модрич залишить Реал наприкінці цього сезону. Він виступав за мадридський клуб 13 років – за цей час 39-річний хорват виграв 28 титулів, включаючи шість трофеїв Ліги чемпіонів.