Іспанія

Іспанський фахівець очолить "вершкових", замінивши Карло Анчелотті.

Мадридський Реал вже визначився з датою презентації свого нового головного тренера, яким стане наставник Баєра Хабі Алонсо. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, дату презентації 43-річного іспанця заплановано на понеділок, 26 травня.

Також наголошується, що сторони вже погодили контракт, який буде розрахований на три роки.

Таким чином, нова епоха Реалу під керівництвом Алонсо розпочнеться з Клубного чемпіонату світу, який проходитиме з 14 червня по 13 липня у США.

Раніше повідомлялося, що Модрич оголосив про відхід з Реалу.