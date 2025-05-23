Іспанський фахівець очолить "вершкових", замінивши Карло Анчелотті.
Хабі Алонсо, Getty Images
23 травня 2025, 07:40
Мадридський Реал вже визначився з датою презентації свого нового головного тренера, яким стане наставник Баєра Хабі Алонсо. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, дату презентації 43-річного іспанця заплановано на понеділок, 26 травня.
Також наголошується, що сторони вже погодили контракт, який буде розрахований на три роки.
Таким чином, нова епоха Реалу під керівництвом Алонсо розпочнеться з Клубного чемпіонату світу, який проходитиме з 14 червня по 13 липня у США.
Раніше повідомлялося, що Модрич оголосив про відхід з Реалу.