Мадридський гранд дякує італійському наставнику за 15 трофеїв і незабутні роки.
Карло Анчелотті, Getty Images
23 травня 2025, 12:12
Карло Анчелотті офіційно завершує свою тренерську кар’єру в мадридському Реалі. Клуб підтвердив розірвання контракту з наставником, який увійшов до історії як найтитулованіший коуч у 123-річній історії "вершкових".
За два періоди на чолі команди італієць привів Реал до 15 титулів, зокрема вигравши тричі Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок Європи, двічі – чемпіонат Іспанії, Кубок і Суперкубок країни.
"Анчелотті – більше, ніж тренер. Він став символом стабільності, перемог і гідності. Його ім’я назавжди вписане в ДНК мадридського клубу", — сказав президент клубу Флорентіно Перес.
Провести Анчелотті Сантьяго Бернабеу зможе вже завтра проти Реала Сосьєдад – на стадіоні заплановано прощальний матч, що стане останнім для італійця в ролі головного тренера Реала.
Раніше Модрич оголосив про відхід з Реалу.