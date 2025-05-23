Іспанія

Мадридський гранд дякує італійському наставнику за 15 трофеїв і незабутні роки.

Карло Анчелотті офіційно завершує свою тренерську кар’єру в мадридському Реалі. Клуб підтвердив розірвання контракту з наставником, який увійшов до історії як найтитулованіший коуч у 123-річній історії "вершкових".

За два періоди на чолі команди італієць привів Реал до 15 титулів, зокрема вигравши тричі Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок Європи, двічі – чемпіонат Іспанії, Кубок і Суперкубок країни.

"Анчелотті – більше, ніж тренер. Він став символом стабільності, перемог і гідності. Його ім’я назавжди вписане в ДНК мадридського клубу", — сказав президент клубу Флорентіно Перес.

Провести Анчелотті Сантьяго Бернабеу зможе вже завтра проти Реала Сосьєдад – на стадіоні заплановано прощальний матч, що стане останнім для італійця в ролі головного тренера Реала.

Раніше Модрич оголосив про відхід з Реалу.