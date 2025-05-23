Іспанія

Легендарний спеціаліст стане керманичем збірної Бразилії.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо завершення своєї роботи в клубі, передає офіційний сайт "бланкос".

Реал Мадрид повідомив про припинення співпраці з Анчелотті

Легендарний спеціаліст подякував усім, хто працював із ним у гранді, а також поділився своїми емоціями від прощання.

"Я хочу подякувати всім, хто працював зі мною: моїм гравцям, моєму президенту, моїй раді директорів... Ми чудово провели час, і я відчував багато прихильності до себе. Я мав можливість тренувати кількох видатних гравців. Все проходило чудово.

Цей період був досить довгим і він добігає свого кінця добре. У мене повна згода з клубом. У мене ніколи не було розбіжностей із президентом, тож я не планував мати їх в останній день. Зараз я очинаю нову еру з тим самим ентузіазмом і бажанням, які мав і коли прибув сюди. Це був успішний період, ми багато чого виграли. Я також вважаю за успіх те, що витримав понад 700 пресконференцій. Ми добре провели час, але це було нелегко, запитання журналістів не завжди були приємними.

Прощання? Це буде так, як і має бути, а саме дуже красиво. Це дні, сповнені багатьма емоцями. Нам удалося створити чудову робочу атмосферу завдяки зусиллями усіх тут. Від кухарів, до тих, хто прибирав у моїй кімнаті. Я дуже швидко розчулююся, як і мої батько й дід. Я не проти, якщо мені хочеться плакати, тож я цього не приховую. Це буде хороший день, який я розділю з Модричем. Він фантастичний гравець і легенда, прощатися разом із ним — це чудово.

Повернення в майбутньому? Це речі, яких я не можу знати. Мої стосунки з Реалом триватимуть усе життя. У мене немає бажання тренувати будь-який інший клуб після Реала. У найближчому майбутньому я хочу добре проявити себе в збірній Бразилії", — заявив 65-річний італієць.

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб Анчелотті в збірній Бразилії уже відомий.