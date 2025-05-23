Іспанія

У своїй останній пресконференції італійський тренер емоційно попрощався з "королівським клубом", висловивши подяку гравцям, керівництву та вболівальникам

Карло Анчелотті попрощався з Реалом, де провів загалом шість сезонів. Після завершального тренування італієць виступив на заключній пресконференції.

"Реал Мадрид залишиться найкращим клубом у світі. Я не просто тренер. Я — людина, яка виконує роботу тренера. Хтось оцінить мене добре, хтось — ні. Але головне — не бути поганою людиною. Ось як я хочу, щоб мене пам’ятали.

Модрич? Можна подумати, що завершується золота епоха — з Модричем... Але будь-яке покоління колись закінчується. Пішли багато хто: Каземіро, Кріштіану Роналду... але Реал продовжував бути найкращим", — сказав італієць.

Найяскравішими моментами на Сантьяго Бернабеу стали для нього епічні камбеки в Лізі чемпіонів:

"Їх було дуже багато! Але найбільше — це ті камбеки, які досі складно пояснити. Матчі з ПСЖ, Манчестер Сіті й Челсі — це назавжди в моєму серці".

Про перехід до збірної Бразилії:

"Для мене це велика честь — не зрадити Реал, перейшовши не в клуб, а в національну команду з найбільшою історією — п’ятикратного чемпіона світу. Це виклик, але я щасливий готуватися до чемпіонату світу з Бразилією", — підсумував італійський фахівець.

Раніше Модрич оголосив про відхід з Реалу.