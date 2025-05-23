Іспанія

Вундеркінд надовго залишиться в Барсі.

Керівництво каталонської Барселони та вінгер команди Ламін Ямаль дійшли згоди стосовно пролонгації трудової угоди. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 17-річний іспанець підпише новий контракт з "синьо-гранатовими" найближчим часом до 2030 року.

Зазначається, що зарплатня футболіста за нової угоди спочатку буде складати 9 млн. євро на рік, втім з кожним роком вона зростатиме, поки не дійде до позначки у 18 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 3,3 млн. євро на рік.

Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 54 матчі, забив 18 голів та віддав 25 результативних передач.

Раніше Жоан Лапорта висловився щодо продовження контракту з Ямалем.