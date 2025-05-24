Інцидент стався біля школи, де навчаються їхні діти.
фото: EFE
24 травня 2025, 18:25
Головний тренер Атлетіко Дієго Симеоне та його дружина Карла Перейра стали свідками вбивства колишнього українського політика Андрія Портнова, що сталося вдень 21 травня біля Американської школи у Позуелу-де-Аларкон (Мадрид), куди пара саме привела своїх доньок — Франческу та Валентину.
"Це був дуже важкий момент для всіх... Зараз найважливіше — піклуватися та захищати дітей і, перш за все, проявити велику повагу", — прокоментувала Перейра в інтерв’ю Europa Press.
За її словами, після побаченого залишився "дуже важкий осад". Вона закликала до максимального співчуття та підтримки всіх дітей, які стали мимовільними свідками трагедії.
52-річного Портнова, який щойно відвіз своїх дітей до школи, розстріляли о 9:15 ранку. Нападник відкрив вогонь із вогнепальної зброї, здійснивши щонайменше дев’ять пострілів у спину, після чого втік через лісисту місцевість. Підозрюваних наразі розшукує поліція.