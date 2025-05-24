Іспанія

Інцидент стався біля школи, де навчаються їхні діти.

Головний тренер Атлетіко Дієго Симеоне та його дружина Карла Перейра стали свідками вбивства колишнього українського політика Андрія Портнова, що сталося вдень 21 травня біля Американської школи у Позуелу-де-Аларкон (Мадрид), куди пара саме привела своїх доньок — Франческу та Валентину.

"Це був дуже важкий момент для всіх... Зараз найважливіше — піклуватися та захищати дітей і, перш за все, проявити велику повагу", — прокоментувала Перейра в інтерв’ю Europa Press.

За її словами, після побаченого залишився "дуже важкий осад". Вона закликала до максимального співчуття та підтримки всіх дітей, які стали мимовільними свідками трагедії.

52-річного Портнова, який щойно відвіз своїх дітей до школи, розстріляли о 9:15 ранку. Нападник відкрив вогонь із вогнепальної зброї, здійснивши щонайменше дев’ять пострілів у спину, після чого втік через лісисту місцевість. Підозрюваних наразі розшукує поліція.