Іспанія

"Матрацники" продовжують боротьбу за перемогу в Ла Лізі.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився після вольової перемоги над Севільєю (2:1) в матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує аргентинського фахівця Marca.

"Я наполягаю, що ми повинні думати про себе, рости, поліпшити результат минулого сезону та додати в нинішньому, враховуючи кількість нових гравців, які в нас з'явилися цієї кампанії. Нам є куди рости. Звичайно, без втрат не обійдеться, іноді нам буде прикро. Але ми продовжимо боротися.

При 0:1 команда не запанікувала і додала по ходу матчу. Вихід Коке в другому таймі зробив нас більш спокійними та додав комбінаційної гри, через це Хуліан Альварес отримав більше свободи і Рікельме, які зіграли добре.

Це добре і корисно для гравців. Ми повернули Рікельме, який довгий час не грав, і він увійшов у гру дуже добре. Лемар дуже добре використовував простір із м'ячем. Ми повинні продовжувати шукати шляхи поліпшення для досягнення результату в майбутньому", — сказав Сімеоне.

Наразі Атлеітко посідає третє місце в Ла Лізі, відстаючи від лідируючої Барселони на сім пунктів.

Раніше повідомлялося, що Грізманн побив рекорд Мессі в Ла Лізі.