Іспанія

Результати матчів аутсайдерів Ла Ліги.

Аутсайдери Ла Ліги синхронно зіграли матчі між собою та визначили останнього невдаху сезону, який слідом за Лас-Пальмас та Вальядолідом відправиться в Сегунду.

Цим невдахою став Леганес, який, хоч і переміг 3:0 Вальядолід, все одно покинув еліту.

Леганес — Вальядолід 3:0

Голи: Каррера, 24, Діоманде, 36, Крус, 40

Леганес: Дмітрович — Альтіміра, Гонсалес, Саенс, Каррера — Раба, Сіссе, Тапіа (Чікко, 83), Крус — Ель Хаддаді (Лопеш, 63), Діоманде (Гарсія, 63)

Вальядолід: Гейн — Кандела, Айду (Озкачар, 46), Кемерт, Сілва — Тухамі (Марото, 46), Нікічер, Алані, Моро — Сілла, Латаса (Ндіає, 73)

Попередження: Кандела

А стався виліт Леганеса завдяки перемозі Еспаньйола над Лас-Пальмас 2:0.

Еспаньйол — Лас-Пальмас 2:0

Голи: Пуадо, 65 (пен), Мілья, 82

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Веліс, 53), Гонсалес, Лосано (Мілья, 46), Пуадо — Еспосіто (Крал, 60), Фернандес

Лас-Пальмас: Сіллессен — Марвін, Суарес, Маккенна, Мармоль — Вієра Гарсія, Лойодіс, Ессугу, Рамірес дель Торо (Янузай, 46) — Фустер, Макберні

Попередження: Еспосіто, Калеро, Пуадо — Марвін, Янузай

Таким чином, Леганес, Лас-Пальмас та Вальядолід опускаються в Сегунду.