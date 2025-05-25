Іспанія

Відбувся заключний матч сезону для команд Мічела та Дієго Сімеоне.

Жирона у матчі останнього 38 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі поступилася мадридському Атлетіко з рахунком 0:4.

Рахунок у матчі було відкрито у середині другого тайму, коли на 68 хвилині результативним ударом відзначився Александер Серлот, а потім на 87 хвилині перевагу "матрацників" подвоїв Клеман Ленгле.

Остаточну крапку в матчі поставив Серлот, який забив на 90 та 93 хвилинах, оформивши хет-трик.

У складі Жирони весь матч провели двоє українців — воротар Владислав Крапівцов та вінгер Віктор Циганков.

Таким чином Атлетіко набрав 76 очок і фінішував на третьому місці в Ла Лізі, відставши від Реала на вісім балів. Команда Мічела посіла лише 16 місце і її ще може обігнати Севілья, який має стільки ж очок.

Жирона — Атлетіко Мадрид 0:4

Голи: Серлот, 68, 90, 90+3 Ленгле, 87.

Жирона: Крапивцов — Мартін, Франсес (Хуанпе, 64), Крейчі, Блінд — Циганков, Еррера (Руїс, 73), Мело (Ромеу, 73), Аспрілья — Порту (Мартін, 64), Стуані (Ельмер Соліс Ромеро, 89).

Атлетіко Мадрид: Муссо — Моліна (Сімеоне, 62), Вітсель, Ленгле, Аспілікуета — Льоренте, Де Пауль (Барріос, 77), Коке (Галлагер, 71), Ліно (Корреа, 72) — Грізманн (Серлот, 62), Альварес.