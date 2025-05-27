Іспанія

Мадридський гранд готує символічну зміну номера після відходу Луки Модрича.

Керівництво мадридського Реала запропонувало Киліану Мбаппе десятий номер — легендарну футболку, яка стане вакантною після відходу хорватського півзахисника Луки Модріча. Про це повідомляє RMC Sport із посиланням на El Chiringuito.

Наразі француз виступає під дев'ятим номером, однак очікується, що він прийме новий номер, який символізує лідерську роль у команді.

У нещодавньому сезоні Ла Ліги Мбаппе продемонстрував феноменальну результативність: 34 матчі, 31 гол і три гольові передачі.

Нагадаємо, що Мбаппе — володар Золотої бутси-2024/25.