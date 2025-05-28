Іспанія

Француз був нагороджений після блискучого першого сезону в мадридському клубі.

Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе було визнано найкращим гравцем "вершкових" у минулому сезоні-2024/25. Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний француз отримав нагороду найкращому гравцю Реала у своєму дебютному сезоні у Мадриді після переходу з ПСЖ.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 56 матчів, у яких забив 43 м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Також Кіліан став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 31 гол.

"Для мене це задоволення та великий момент. Я хочу подякувати всім вболівальникам Реала та людям, які голосували за мене. Мій перший сезон в Іспанії виявився для мене новим досвідом як для гравця, так і для людини.

Коли я приїхав, мені довелося адаптуватися до команди, країни, нової мови та культури. Тепер я почуваюся чудово, і це видно на полі. Я дуже щасливий у Реалі.

Клубний чемпіонат світу? Це буде перший раз, коли я гратиму в такому турнірі, і ми дійсно з нетерпінням цього чекаємо. Це шанс стати чемпіонами світу з клубом. Це буде великий турнір у США. Усі дивитимуться, і ми намагатимемося перемогти", — сказав Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе — найкращий трансфер сезону в Європі за версією Goal.