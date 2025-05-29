Іспанія

Бразилець може залишити Бетіс.

Вінгер іспанського Бетіса Антоні висловився після поразки у фіналі Ліги конференцій від лондонського Челсі (1:4). Цитує бразильського гравця AS.

"Концентрація була нашою помилкою. Перший тайм пройшов добре, але в другому ми не володіли м'ячем та багато дозволяли супернику. Ми повинні пам'ятати, що матч триває 90 хвилин, і ми не були зосереджені протягом всієї гри. Це дуже болюча поразка для всіх нас.

Я не знаю, що станеться в майбутньому, це знає тільки Бог. Моя робота — грати, і в мене все добре. Я дуже прив'язаний до Бетіса, але в мене контракт із Манчестер Юнайтед, і я не знаю, що буде далі.

Зараз я поїду в національну збірну, а потім у відпустку. Подивимося, що буде в майбутньому. Я дуже щасливий тут, але в мене контракт з іншим клубом", — заявив Антоні.