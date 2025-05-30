Іспанія

Мадридці готові попрощатися з одним із ключових гравців атаки, а Челсі та Арсенал вже готують пропозиції.

Нападник Родріго Гоес може покинути Реал вже цього літа.

Керівництво мадридського клубу розглядає можливість продажу 23-річного бразильця і визначило стартову суму трансферу — не менше 100 мільйонів євро.

Інтерес до гравця виявляють одразу два лондонські гранди — Челсі та Арсенал. Обидва клуби активно шукають підсилення в атакувальну лінію й бачать у Родріго потенційне топпоповнення.

Чинний контракт 24-річного Родріго розрахований до середини 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Родріго залишить Реал Мадрид тільки за однієї умови.