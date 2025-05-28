До цього іспанець тренував юнацькі команди "вершкових".
Альваро Арбелоа, ФК Реал
28 травня 2025, 17:00
Мадридський Реал на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера молодіжної команди Кастільї, яким став Альваро Арбелоа.
42-річний іспанець є легендою Реала та іспанського футболу. Він виступав за Реал з 2001 року, починаючи з юнацької команди. На його рахунку 238 матчів у футболці основної команди з 2009 до 2016 рік.
Уся тренерська кар'єра Арбелоа пов'язана з Реалом, де він тренував юнацькі склади.
На своєму новому місці Арбело змінив ще одну легенду клубу Рауля, який залишив "вершкові" напередодні.