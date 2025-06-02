Іспанія

Польський форвард оцінив успіхи команди та заявив, що вік не заважає йому демонструвати високий рівень.

Нападник Барселони Роберт Левандовський підбив підсумки сезону в інтерв’ю Mundo Deportivo та поділився емоціями від виступів за каталонський клуб.

36-річний поляк вважає завершений сезон майже ідеальним для синьо-гранатових: команда здобула три трофеї — Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок, а також дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів.

"Я вважаю, що це був майже ідеальний сезон. Ми виграли Ла Лігу, Кубок і Суперкубок Іспанії, а також дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів. Нам не вистачило зовсім трохи для того, щоб вийти у фінал. Але це футбол. Думаю, ми повинні бути дуже задоволені цим сезоном не лише через титули, а й через те, як ми грали.

Мій вік? Це лише цифри. Я почуваюся дуже добре, як фізично, так і ментально. Після травми мені було важко, та це нормально. Загалом, я вважаю, що провів дуже сильний сезон. Я можу продовжувати грати на такому ж рівні, що й цього сезону. Я пишаюся тим, що граю за цей клуб", — сказав поляк.

Цього сезону Роберт Левандовські зіграв у 48 матчах Барселони в усіх турнірах, у яких забив 40 голів і зробив три гольові передачі.